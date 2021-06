Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210604.1 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung in einem Drogeriemarkt

Kiel (ots)

Donnerstagabend erbeutete ein unbekannter Täter bei einem Überfall auf einen Drogeriemarkt in der Holtenauer Straße einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr betrat eine männliche Person mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze den Drogeriemarkt in der Holtenauer Straße 102. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich neben dem später geschädigten Angestellten zwei weitere Kundinnen im Geschäft. Die männliche Person hielt sich kurz im Kassenbereich des Drogeriemarkts auf, verließ den Markt dann aber kurzfristig wieder. Als die beiden Kundinnen das Geschäft verließen, kehrte die Person in den Markt zurück, ging zur Kasse und forderte den Angestellten bestimmt auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Der 19-jährige Angestellte übergab dem Täter einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Der Täter flüchtete aus dem Drogeriemarkt in die Waitzstraße in Richtung Feldstraße.

Der Mann soll ca. 180 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Seine Haut sei leicht gebräunt gewesen. Er habe eine dunkle Kapuzenstoffjacke, eine dunkle Jogginghose, dunkle Sneakers sowie blaue Einweghandschuhe getragen. Der Täter führte eine vermutlich rote Einkaufstasche aus Hartplastik mit sich.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Insbesondere werden die beiden Kundinnen, die sich anfänglich im Drogeriemarkt befanden, gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 0431-160 3333 zu erreichen.

Julia Bunge

