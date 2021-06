Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210602.1 Kiel: 2. Revier kontrollierte Radfahrer

Nachdem Beamte des 4. Reviers Montag Radfahrer in ihrem Revierbereich kontrollierten, folgte am Dienstag eine Kontrolle, die das 2. Revier im Innenstadtbereich durchführte. Die Hälfte aller angehaltenen Radfahrer befuhr die Fußgängerzone.

Die fünf Polizistinnen und Polizisten kontrollierten im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 16 Uhr sowohl am Dreiecksplatz wie auch am Asmus-Bremer-Platz und stellten hierbei 26 Verstöße fest. Die Hälfte davon machen Radfahrer aus, die die Fußgängerzone befuhren. Zwölf weitere missachteten das Rotlicht und einer befuhr den Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Mit einer Ausnahme befanden sich alle Fahrräder in einem vorschriftsmäßigen Zustand.

Die Kontrollen stießen bei Passanten auf große Zustimmung. Auch die kontrollierten Radfahrer erkannten weitestgehend ihr Fehlverhalten.

Die Kieler Dienststellen werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen mit Radfahrerbeteiligung durchführen.

