Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210601.2 Kiel: 4. Revier kontrollierte Radfahrer

Kiel (ots)

Polizisten des 4. Reviers haben Montag an mehreren Standorten im Revierbereich Radfahrer kontrolliert und hierbei über 50 Verstöße festgestellt. Die Hälfte fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung.

Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr kontrollierten die Beamten zunächst in der Diedrichstraße in Höhe des Theodor-Heuss-Rings, anschließend in der Adolf-Westphal-Straße, dann an der Einmündung Karlstal/Schulstraße und letztlich an der Alte Schwentinebrücke.

Sie hielten insgesamt 27 Radfahrer an, die den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhren. Weitere 24 befuhren Gehwege. Hinzu kommen zwei festgestellte Rotlichtverstöße und ein Radfahrer, der während der Fahrt telefonierte. An der Kontrollstelle Karlstal/Schulstraße stellten die Beamten ein Fahrrad sicher, da der Verdacht im Raum steht, dass dieses gestohlen sein könnte.

Die Kieler Dienststellen werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen mit Radfahrerbeteiligung durchführen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell