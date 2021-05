Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210531.4 Kiel: Geschwindigkeitsmessung auf der Kaistraße

Freitagabend haben Beamte des 2. Reviers mit Unterstützung ihrer Kollegen des Bezirksreviers und des Zolls eine Verkehrskontrolle auf der Kaistraße durchgeführt und dabei mehrere Fahrzeuge mit jeweils knapp 100 km/h gestoppt.

Die Beamten postierten sich ab 22:40 Uhr für etwa eine Stunde in Höhe Kaistraße 90 und maßen die Geschwindigkeiten der vorbeifahrenden Fahrzeuge. Vier Wagen fuhren mit Geschwindigkeiten zwischen 91 und 98 Stundenkilometern, so dass sie angehalten und kontrolliert wurden. Zuvor fiel ein weiterer Fahrer mit 75 statt der erlaubten 50 km/h auf. Auf alle kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. In einem der kontrollierten Fahrzeuge stellten Beamte des Zolls sogenannte "Polenböller" sicher, so dass eine Strafanzeige nach dem Sprengstoffgesetz die Folge war.

Die Kieler Dienststellen werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Stadtgebiet durchführen.

Matthias Arends

