POL-KI: 210531.3 Kiel: Zwei Tatverdächtige nach Raubüberfall in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 210525.4)

Nach dem Raubüberfall auf einen Pizzaboten am vorvergangenen Samstag in Suchsdorf befinden sich zwei Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel die Untersuchungshaftbefehle. Die 16 und 18 Jahre alten Kieler sind polizeilich bereits hinreichend bekannt.

Die Ermittlungen gegen die beiden anderen Beteiligten im Alter von 15 und 18 Jahren werden durch das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei fortgeführt.

