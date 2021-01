Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei löst Personenansammlung auf

Ramstein-MiesenbachRamstein-Miesenbach (ots)

Am heutigen Abend gegen 17.00 Uhr versammelten sich mehr als 40 Personen auf dem Parkplatz der Privatstraße des Bundes in der Nähe der Airbase Ramstein. Unter Mitführung von Transparenten wollte die Gruppe zur Airbase Ramstein ziehen. Dieser Beitrag sollte als Appell zur Unterstützung des Präsidenten der Vereinigten Staaten im Rahmen der Veröffentlichung des Wahlergebnisses durch den US-Kongress gelten. Die Teilnehmer trugen vielfach keinen Mund-Nasenschutz und hielten auch das gültige Ansammlungsverbot und die Mindestabstände im Rahmen der gültigen Corona-Regelungen nicht ein. Nach Feststellung der Personaldaten wurde allen an der Ansammlung Beteiligten durch die Polizei Platzverweise erteilt, denen auch nachgekommen wurde. Hinsichtlich der festgestellten Verstöße gegen die Corona-Regelungen werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

