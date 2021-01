Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto kommt von Straße ab

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern)Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der Landstraße zwischen Waldleinigen und Kaiserslautern ist am Dienstagabend ein Autofahrer mit seinem Wagen in die Schutzplanke gekracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Vermutlich war der 20-Jährige in einer Kurve zu schnell gefahren. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Schutzplanke. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Das Fahrzeug des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der Wagen wurde abgeschleppt. |erf

