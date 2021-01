Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Omnibus kommt von Straße ab

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Omnibus ist am Dienstagabend in der Luxemburger Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der Busfahrer gab während der Unfallaufnahme an, dass er kurz in den Rückspiegel geschaut habe und deshalb abgelenkt war. Infolgedessen kam der Bus von der Straße ab. Das Fahrzeug überfuhr ein Straßenschild und einen kleinen Baum. Der Bus wurde im Frontbereich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell nicht fest. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell