POL-WOB: Unbekannte brechen neun Kellerparzellen auf - Fahrrad und Fernseher entwendet

WolfsburgWolfsburg (ots)

Helmstedt, Johann-Sebastian-Bach-Straße 27.12.2020, 16.00 Uhr - 29.12.2020, 07.30 Uhr

Unbekannte haben in einem Mehrfamilienhaus in der Sebastian-Bach-Straße insgesamt neun Kellerparzellen aufgebrochen. Wie hoch der hierbei angerichtete Schaden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht, dass nach ersten Erkenntnissen 1 Fahrrad und zwei TV Geräte entwendet wurden. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag 16.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf noch zu klärende Art und Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus. Hier begaben sie sich in den Kellerbereich und öffneten auf brachiale Weise die einzelnen Kellerverschläge. Aus einer Parzelle entwendeten sie ein Fahrrad und zwei TV-Geräte. Ob und was aus den anderen Parzellen verschwunden ist und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

