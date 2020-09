Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in eine Firma - Polizei sucht Zeugen und Hinweise - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Die noch unbekannten Täter kamen in der Nacht von Sonntag auf Montag. In einer "erstaunlichen Fleißarbeit" wurden die Mäntel von Kabeln entfernt und das Metall gestohlen.

Am Sonntagabend (20.09.2020), gegen 23:00 Uhr, gelangten drei Männer durch den Zaun auf das Gelände einer Firma in Eiserfeld. Vom Außenlager schafften sie zunächst mehrere Kabeltrommeln vom Gelände, rollten diese durch die Sieg auf die gegenüberliegende Uferseite. Dort rollten sie das Kabel von den hölzernen Trommeln ab und entfernten die Kabelmäntel. Das "gewonnene" Metall schafften sie vermutlich zum nahegelegenen Parkplatz der Calvary Capel. Dort, davon gehen die Ermittler zurzeit aus, verluden sie die entmantelten Kabel in ein Fahrzeug.

Die Polizei in Siegen sucht nun Zeugen oder Hinweise auf die Täter. Telefon 0271/7099-0

