Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vollsperrung des Südschnellweges nach schwerem Unfall

HannoverHannover (ots)

Am Samstag, 26.12.2020, ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf dem Südschnellweg (Fahrtrichtung Westen/stadteinwärts) gekommen. Ein SUV fuhr nahezu ungebremst auf einen liegen gebliebenen Mercedes auf. Dabei wurde eine 35-Jährige schwer verletzt. Der Schnellweg war für mehrere Stunden vollgesperrt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover hatte eine 35 Jahre alte Frau einen Defekt an ihrem Mercedes und blieb auf der rechten Fahrspur zwischen den Abfahrten Höversche Straße und Brabeckstraße liegen. Nach Absicherung begab sie sich zurück in ihr Fahrzeug. Gegen 17:45 Uhr kollidierte der Fahrer eines Hyundai mit dem Pannenfahrzeug. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls zunächst in die Seitenschutz-, dann in die Mittelschutzplanke und schließlich etwa 90 Meter nach vorn geschleudert. Die 35-Jährige wurde schwer verletzt und nach Bergung aus dem Fahrzeug in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Fahrer des SUV wurde durch die Kollision ebenfalls verletzt. Auch er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme war der Schnellweg für mehrere Stunden voll gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden aufgrund des hohen Schadens abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. /mr

