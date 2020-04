Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Sonntag, 05.04.2020

Demonstration gegen das Flüchtlingselend Ort: Wiesbaden, Am Warmen Damm, Kurpark Zeit: Sonntag, 05.04.2020, 14:45 Uhr Am Sonntagnachmittag kam es im Kurpark in Wiesbaden zu einer Demonstration von ca. 15 Personen. Laut des Mittteilers seien die Personen mit Transparenten vom Warmen Damm in Richtung Kurpark unterwegs. Da sich ein Teil der Gruppe bereits zerstreut hatte wurden im Kurpark durch die eingesetzten Streifen noch acht Veranstaltungsteilnehmer angetroffen. Sie führten drei Plakate mit, mit denen sie auf die Situation in den Flüchtlingslagern aufmerksam machen wollten. Sie wurden eindringlich auf die Problematik bezüglich der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus hingewiesen. Ihnen wurden Platzverweise erteilt, denen sie nachkamen.

