Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit 6 Beteiligten

Wiesbaden (ots)

Ort: Wiesbaden, Bismarckring / Wellritzstraße Zeit: Freitag, 03.04.2020, 21.20 Uhr

Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung vom Bismarckring zur Wellritzstraße. Beim Einbiegen in die Wellritzstraße verlor der 39-jährige Fahrer aus Wiesbaden die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden das geparkte Fahrzeug auf drei weitere davor parkende Fahrzeuge aufgeschoben. Anschließend versuchte der Fahrer zu wenden und stieß beim Rückwärtsfahren noch gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000,- EUR. Der Unfallverursacher verblieb dabei unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, so dass er zur Polizeidienststelle gebracht wurde. Hier wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

