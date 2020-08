Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall angezeigt, Zeugen gesucht.

Altena (ots)

Auf dem Bahnsteig des Altenaer Bahnhofes wurde am Dienstagabend eine 30-jährige Altenaerin beraubt. Sie war kurz nach 20 Uhr mit dem Zug aus Richtung Hagen kommend in Altena angekommen. Hinter ihr stieg ein Paar aus. Völlig unvermittelt habe ihr der Mann eine abgebrochene Flasche seitlich ins Gesicht geschlagen. Die Frau griff ihre Handtasche, nahm Bargeld heraus und warf die Tasche weg. Anschließend seien die beiden in Richtung Innenstadt weggelaufen. Der Mann ist etwa Mitte 30, ca. 1,85 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine dunkle Kappe. Die Frau ist etwa gleich alt, ca. 1,69 Meter groß, hat dunkle Haare, die hinten und seitlich abrasiert und oben lang waren. Sie trug dunkle Nike classics. Die leicht verletzte Frau gab an, die Täter nicht zu kennen. Sie machte sich zu Fuß auf den Weg zur Polizeiwache, wo sie Anzeige erstattete. Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr wurde versucht, die Eingangstür eines Discounters an der Werdohler Straße aufzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in das Objekt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell