Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vier Fahrzeuge bei Unfall beteiligt - Fünf Personen verletzt

Stuttgart-Plieningen (ots)

Fünf Verletzte und ein Schaden von mehreren 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitag (06.08.2021) an der Einmündung Mittlere Filderstraße/In den Entenäckern. Ein 69 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 15.30 Uhr in der Mittleren Filderstraße stadteinwärts unterwegs. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache fuhr er an der Einmündung der Straße In den Entenäckern auf den dort wegen einer roten Ampel stehenden BMW eines 71-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW des 71-Jährigen auf den VW Crafter eines 65-Jährigen und dieser wiederum auf den Volvo eines 52-Jährigen geschoben. Der 69-Jährige sowie der 71-Jährige und seine 67 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 62-jährige Mitfahrerin im VW sowie die 21 Jahre alte Mitfahrerin im Volvo wurden leicht verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich um die Verletzten und brachten die Schwerverletzten sowie die 21-Jährige in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell