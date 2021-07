Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte bauen Katalysator aus VW aus

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht vom 16.07.2021 auf den 17.07.2021 den Katalysator eines silbernen VW Golf. Der PKW stand zwischen 16.07.2021, 19.30 Uhr und 17.07.2021, 16.30 Uhr an der Knüwenstraße. Unbekannte bauten das Fahrzeugteil in diesem Zeitraum aus und stahlen es. Der 49-Jährige Fahrzeugbesitzer verständigte am 17.07.2021 um 19.35 Uhr die Polizei. Eine Zeugin hatte in der Nacht am 17.07.2021 um 02.20 Uhr verdächtige Geräusche gehört und zwei dunkel gekleidete Personen gesehen, die sich entfernten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell