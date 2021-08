Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Jugendbande erpresst 16-Jährigen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Beamte der Kriminalpolizei haben zwei 17-Jährige festgenommen, die im Verdacht stehen, zusammen mit zwei 16 und 17 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen seit über eineinhalb Jahren Raub- und Erpressungsdelikte in Feuerbach, Weilimdorf und Hausen verübt zu haben.

Zwei 17-Jährige sollen am Freitag (23.07.2021) zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr einen 16-Jährigen in einem Nachtbus, der von der Innenstadt nach Feuerbach unterwegs war, unter Androhung von Gewalt Kopfhörer im Wert von mehreren Hundert Euro erpresst haben.

Alle vier Tatverdächtigen sollen dann am darauffolgenden Dienstag (27.07.2021) gegen 18.40 Uhr im Bereich des Wilhelm-Geiger-Platzes den 16-Jährigen abgepasst und unter anderem getreten haben.

Gegen zwei der 17-Jährigen deutschen mutmaßlichen Haupttäter erwirkten die Ermittler Haftbefehle. Einer der Tatverdächtigen wurde bereits am Mittwoch (28.07.2021) vorläufig festgenommen und am Donnerstag (29.07.2021) einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde am Freitag (06.08.2021) einem Haftrichter vorgeführt, der einen bereits bestehenden Haftbefehl ebenfalls in Vollzug setzte.

Die Beamten durchsuchten am Freitag (06.08.2021) die Wohnungen der beiden mutmaßlichen Komplizen in Feuerbach und beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen.

Die 16- und 17-jährigen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell