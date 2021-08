Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (06.08.2021) in ein Mehrfamilienhaus am Gewann Abelsberg eingebrochen und haben Bargeld sowie technische Geräte gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten in der Zeit von 10.00 Uhr bis 21.30 Uhr die Balkontür einer Wohnung mit einem unbekannten Gegenstand auf und durchsuchten die Wohnräume. Dabei erbeuteten sie Bargeld sowie zwei technische Geräte im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

