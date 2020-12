Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Festnahme nach versuchtem Einbruch

(sb) Am 25.12.20 gegen 14:38 Uhr versuchte ein 43-jähriger Mann aus Detmold sich gewaltsam Zutritt zu einem Pfarrhaus an der Martin-Luther-Straße zu verschaffen. Hierbei wurde er von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet. Als er dieses bemerkte lief er davon, konnte allerdings im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Der 43-Jährige muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

