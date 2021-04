Polizei Düren

POL-DN: Pkw überschlug sich

Vettweiß (ots)

Eine schwerverletzte Pkw-Fahrerin sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.700 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstag auf der Bundesstraße 56 in Höhe der Ortslage Froitzheim.

Zur Unfallzeit befuhr eine 61-Jährige aus Zülpich mit ihrem Pkw die Bundesstraße 56 aus Richtung Zülpich kommend in Fahrtrichtung Düren. In Höhe der Ortslage Froitzheim geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter durch den Grünstreifen bevor sie sich mehrfach überschlug und auf dem Dach an einem Baum liegen blieb. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte die schwerverletzte Zülpicherin in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde total beschädigt und durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell