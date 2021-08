Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (09.08.2021) aus einem Kellerraum an der Schurwaldstraße ein Pedelec gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus und stahlen aus einem Kellerabteil das verschlossene weiße Pedelec der Marke Haibike, Typ Sduro FullSeven Life LT 7.0 mit weißen Stickern und blauen Strichen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

