Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Gantweg/ Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Auf der L580 ist ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Gladbeck am Samstag (27.02.21) gegen einen Baum geprallt. Gegen 16 Uhr befuhr er die Straße in Fahrtrichtung Billerbeck. Hinter der Weißenburg verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte aus der Kurve gegen einen Baum. Mit einem Rettungswagen kam der schwer verletzte Gladbecker in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt.

