Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße

Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter stahlen am 27.02.2021 (Samstag) einem 76-jährigen Lüdinghauser die Geldbörse und die Brille aus der Manteltasche. Im Tatzeitraum von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr befand sich der 76-Jährige in einem Verbrauchermarkt auf der Geschwister-Scholl-Straße in Lüdinghausen. Den Diebstahl selbst bemerkte er nicht.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell