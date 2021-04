Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Schnellrestaurant - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Montagnacht (26.04.), gegen 02:10 Uhr, hebelten Unbekannte eine Tür zu einem Schnellrestaurant an der Straße "An der Zuckerfabrik" auf. Danach schlugen die Einbrecher ein Loch in eine der Innenwände und gelangten so an den Tresor. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Wertbehältnis vermutlich durch zwei maskierte Täter aufgebrochen und Bargeld erbeutet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen 02:10 - 02:50 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell