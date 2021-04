Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Leichtsinn am Bahnübergang - Fahrradfahrer kommt mit dem Schrecken davon

Bild-Infos

Download

Meerbusch-Büderich (ots)

Am Freitag (23.04.), gegen 11:30 Uhr, ignoriert ein Fahrradfahrer das Rotlicht am Bahnübergang Moerser Straße/Meerbuscher Straße und geriet nur Sekunden später in Lebensgefahr. Da am Übergang im Bereich für Fußgänger und Radfahrer keine Schranke vorhanden ist, überquerte der Mann den Gleisbereich und übersah dabei offenbar die herannahende Stadtbahn. Im Gleisbereich wurde das Hinterrad seines Fahrrades von der vorfahrtsberechtigten Bahn erfasst. Der Senior hatte Glück und blieb unverletzt, sein Hinterrad ist allerdings nur noch Schrott. Obwohl der Triebwagen der Bahn unbeschädigt blieb, erwartet den Meerbuscher nun eine Anzeige für sein gefährliches Verhalten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell