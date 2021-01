Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Brand am Bunker

Hattingen (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei, gegen 04:00 Uhr, zu einem Feuer an der August-Bebel-Straße/ Martin-Luther-Straße gerufen. Bei Eintreffen meldete sich ein 57-jähriger Hattinger und gab an, eine Person beobachtet zu haben, die kurz nach Entstehung des Feuers die Martin-Luther-Straße in Richtung S-Bahn überquerte. Diese Person sei komplett schwarz bekleidet gewesen und habe einen schwarzen Rucksack mitgeführt. Eine Fahndung im Nahbereich verlief jedoch erfolglos. Durch das Feuer entstand ein leichter Schaden an der Fassade des Bunkergebäudes. Die August-Bebel-Straße wurde für die Zeit der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

