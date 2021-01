Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Außengelände eines Baumarktes von Dieben heimgesucht

BramscheBramsche (ots)

In der Straße "Meyers Tannen" verschafften sich Unbekannte am Neujahrsmorgen Zutritt zum Gelände eines Baumarktes und stahlen zwischen 02.45 und 06 Uhr Balkonmöbel und Baumaterialien. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Bramscher Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05461/915300 zu melden.

