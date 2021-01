Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Schreckmoment in der Jesinghauser Straße

Aus noch ungeklärter Ursache verunfallte eine 77-jährige Schwelmerin am Freitagmorgen in Schwelm. Sie kam im Bereich der Jesinghauser Straße Hausnummer 17-19 von der Fahrbahn ab und fuhr über den dortigen Bordstein hinaus. Linksseitig der Hausnummer 17 prallte sie mit ihrem Pkw in einen Baum. Der Mazda der verunfallten Dame war rundherum stark beschädigt. Ein weiterer geparkter VW und eine Mülltonnenbox wurden zuvor wohl ebenfalls gestreift und wiesen Schäden auf. Die Schwelmerin wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Ihr Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

