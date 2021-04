Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme nach Polizeikontrolle

Grevenbroich-Wevelinghoven (ots)

Am Freitagmorgen (23.04.), gegen 06:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiwache Grevenbroich einen 42 Jahre alten Mann an der Krummstraße. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Betrug vorliegt. Der Gesuchte wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten verbüßen muss.

