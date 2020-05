Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen gesucht - Bücher werden an Haustüren angeboten

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Rietberg (FK) - Am Dienstagnachmittag (13.05.) ist ein älterer Herr aus Rietberg glücklicherweise nicht auf ein vermutlich dubioses Haustürgeschäft eingegangen. Der Rietberger bekam einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann. Dieser fragte ihn nach einem bereits vor zwei Jahrzehnten erworbenen hochwertigen Buch, welches er sich gerne ansehen wolle. Zudem würde er ihm gerne weitere Angebote machen, um die Büchersammlung des Mannes zu ergänzen und wertvoller zumachen. Den Namen des auftraggebenden Unternehmens nannte der Unbekannte nicht. Der Senior beendete das Gespräch und informierte richtigerweise die Polizei über den Anruf.

Im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen fiel ein dunkler Renault, Modell Koleos im Nahbereich der Wohnung des Mannes auf. Der Wagen hatte eine Berliner Zulassung. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Wer wurde möglicherweise auf ähnliche Art und Weise von dem Fahrer des Autos kontaktiert? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Die Masche des Unbekannten ist den Ermittlern der Kriminalpolizei wohl bekannt. Immer wieder melden sich zumeist ältere Menschen bei der Polizei und geben an, vermeintlich hochwertige Bücher zu horrenden Beträgen erworben zu haben. Ein genauer Blick verrät, dass es sich bei diesen Büchern in einigen Fällen um günstigere Kopien handelt. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich die Betrüger Datenbanken angeeignet zu haben, um an die Adressen der zumeist Seniorinnen und Senioren zu gelangen. In einigen Fällen bieten sie auch die Finanzierung über einen Bankkredit an. Versprochen wird in jedem Fall eine deutliche Wertsteigerung der erworbenen Büchern, bzw. Buchreihen.

Die Polizei Gütersloh warnt! Machen Sie grundsätzlich keine Geschäfte an der Haustür. Lassen Sie sich auch am Telefon auf keinerlei Gespräche mit Unbekannten ein. Werden Sie stutzig, wenn ein Anrufer weder seinen Namen, noch das Unternehmen nennt, für welches er arbeitet.

Lassen Sie keinen Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte, wenn überhaupt, zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Sind Sie sich unsicher, wählen sie im Zweifel immer den Polizeiruf 110!

