Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf der L 523

Ludwigshafen (ots)

Am 07.06.2021, gegen 06.00 Uhr, fuhren ein 53-Jähriger und ein 30-Jähriger mit ihren Autos auf dem linken Fahrstreifen aus Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der 53-Jährige wollte auf Höhe der Ausfahrt zum BASF Tor 12 auf der Fahrbahn wenden. Um den Wendevorgang zu starten, scherte er leicht nach rechts aus, um dann in größerem Bogen wenden zu können. In diesem Moment kam jedoch der 30-Jährige an und fuhr frontal in das Auto des 53-Jährigen. Beide Fahrer wurden durch die hinzugezogenen Rettungswagen versorgt. Zur weiteren Abklärung wurde der 30-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Nach dem Unfall war die L523 für etwa 30 Minuten in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell