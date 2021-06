Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel während des Einkaufs gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 07.06.2021, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, kaufte eine 68-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Flomersheimer Straße ein. Ihre Handtasche hatte sie in ihren Einkaufswagen gelegt. Unbekannnte Täter nutzten einen Augenblick der Unachtsamkeit aus und nahmen den schwarzen Ledergeldbeutel aus der Tasche, in dem etwa 30 Euro Bargeld enthalten waren sowie diverse Ausweise und Papiere. Als die 68-Jährige an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Geldbeutel gestohlen worden war.

Die Polizei warnt eindringlich vor Dieben und gibt folgenden Hinweis: Legen Sie Geldbörsen nicht offen in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst dicht am Körper, wie zum Beispiel in verschlossenen Innentaschen der Kleidung.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

