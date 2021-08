Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall am Schattenring - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend (09.08.2021) in der Wildparkstraße ereignet hat, und bei dem sich offenbar mehrere Personen von der Unfallstelle entfernt haben. Der 65-jährige Fahrer eines schwarzen BMW fuhr gegen 17.00 Uhr aus Richtung Wildparkdreieck kommend in der Wildparkstraße Richtung Schattenring. Kurz vor dem Schattenring wollte er offenbar vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei stieß er mit einem schwarzen Audi zusammen. Zeugen zufolge sollen sich mehrere Fahrzeuginsassen des Audis vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernt haben. Der 39-jährige mutmaßliche Fahrer des Audis stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

