POL-KS: Bad Arolsen-Massenhausen (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Ein schwerverletztes Kind bei Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Briloner Straße in Bad Arolsen-Massenhausen ist am Freitagabend ein dreijähriges Kind schwer verletzt worden. Der Sachschaden am beteiligten PKW betrug 200 Euro.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Bad Arolsen berichten, ereignete sich der Unfall um 19:39 Uhr. Die Unfallstelle befindet sich in der Ortslage von Massenhausen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 51-jährige Fahrzeugführerin eines blauen VW Golf die Briloner Straße in Richtung Bad Arolsen. Links neben der Briloner Straße ging ein 40-jähriger Vater mit seinem dreijährigen Kind auf dem Gehweg entlang. An der Unfallstelle sprang das Kind unvermittelt auf die Straße und wurde trotz sofort eingeleitetem Bremsmanöver mit der Front von dem blauen VW Golf erfasst. Das Kind wurde hierbei am Kopf und Rumpf verletzt und anschließend mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus geflogen. Die entstandenen Verletzungen waren glücklicherweise nicht lebensgefährlich.

Daniel Asare

Polizeiführer vom Dienst

