Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann bedroht Verkehrsteilnehmer mit Eisenstange

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Otterbach hat in der Nacht zu Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Autofahrer hatte die Polizei verständigt, da ein Mann vor ihm auf Straße stehe und ihn und andere Vorbeifahrende mit einem Schwert bedrohe. Beim Eintreffen der Streifen stellte sich heraus, dass das vermeintliche Schwert eine lange Eisenstange war. Der deutlich alkoholisierte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Laut Atemalkoholtest hatte der 42-Jährige er einen Pegel von 2,13 Promille. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann den Abend in seiner Werkstatt verbracht und dort mit einem Bekannten Alkohol konsumiert. Der Bekannte gab an, dass der Mann dann "völlig ausgerastet" sei. Der 42-Jährige habe sich dann die Eisenstange geschnappt und seinen Bekannten zu Fuß quer durch den Ort verfolgt Als dieser ihn abschütteln konnte, begab sich der 42-Jährige auf die Lauterstraße, wo er dann Vorbeifahrenden bedrohte. Weil sich der 42-Jährige nach dem Eindruck der Beamten in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den 42-Jährigen mit der Eisenstange gesehen haben oder womöglich von ihm bedroht wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

