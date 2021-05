Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand auf Bauernhof: Tatverdächtige ermittelt

Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots)

Zum Brand auf einem Bauernhof in der Nacht zum Mittwoch (wir berichteten: https://s.rlp.de/M7BkY) hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben. Wie die Beamten den Verdächtigen auf die Spur gekommen sind, dazu macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell keine Angaben. Etwaige Festnahmen in Zusammenhang mit den Bränden auf dem Anwesen sind nicht erfolgt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Brände haben Bürgerinnen und Bürger in Unkenbach verunsichert. Die Polizei Rockenhausen hat in den vergangenen Tagen ihre Streifentätigkeit in Zusammenhang mit den Branddelikten verstärkt. Die polizeiliche Präsenz wird auch in den nächsten Tagen aufrechtgehalten, dabei sind auch Kräfte in Zivil im Einsatz. |erf

