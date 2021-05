Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss gefahren

Kaiserslautern (ots)

Unter Drogeneinfluss stand ein 30-jähriger E-Scooterfahrer, welchen die Polizei am Mittwochmittag in der Brandenburger Straße aus dem Verkehr gezogen hat. Die Funkstreife unterzog den Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellte hierbei drogentypische Symptome fest. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht in Bezug auf Cannabis. Der Mann musste mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.|gra

