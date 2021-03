Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Auf der Kreuzung Essener Straße / Kösheide verunglückte heute, gegen 11 Uhr, eine 67-jährige Gelsenkirchenerin. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein 31-jähriger Autofahrer war mit seinem Kastenwagen auf der Essener Straße in Richtung Essen unterwegs und stieß mit der 31-jährigen Autofahrerin aus Gelsenkirchen zusammen, die auf der Köstheide in Richtung Welheimer Straße fuhr. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 11.000 Euro.

