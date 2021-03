Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall auf der Marler Straße - eine Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tag kam es, gegen 12:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Marler Straße. Eine Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht. Eine 43-jährige Autofahrerin aus Dorsten fuhr auf der Marler Straße in Richtung Stadtmitte und bog dann nach rechts auf die Gottlieb-Daimler-Straße ab. Dabei stieß sie mit einer 41-jährigen Fahrradfahrerin aus Herten zusammen, die auf der Marler Straße in gleicher Richtung unterwegs war. Ein Rettungswagen transportierte die verunfallte Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei ca. 600 Euro.

