Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Junge Männer attackiert - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend in der Altstadt unterwegs waren und eine Körperverletzung auf der Gordulagasse mitbekommen haben - oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Gegen 19.05 Uhr sind zwei 23- und 27-jährige Männer aus Dorsten von mehreren Personen angeriffen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Beiden anfangs geschubst, dann auch getreten und geschlagen. Der 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Angreifer liefen anschließend in unbekannte Richtung davon. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: vermutlich vier bis fünf Personen, alle männlich, einer davon etwa 25 Jahre alt, einer etwa 40 bis 45 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Arbeitskleidung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

