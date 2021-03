Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kind angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 18:00 Uhr, wurde ein 3-jähriger Junge aus Oer-Erkenschwick von einer unbekannten Fahrradfahrerin im Naturschutzgebiet am Graveloher Weg angefahren. Der Junge war in Begleitung seiner Familie unterwegs. Der Junge fiel und verletzte sich schwer. Die unbekannte Frau half dem 3-Jährigen noch auf, dann entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sie war in Begleitung eines ebenfalls unbekannten Mannes unterwegs.

Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Personenbeschreibungen:

Radfahrerin: Anfang 20, blonde schulterlange Haare, kurze Hose mit Leopardenmuster, diverse Tätowierungen an den Unterschenkeln, helles T-Shirt, an dem Fahrrad war vorne ein Korb befestigt

Der männliche Begleiter war etwa im selben Alter, schwarzes T-Shirt, kurze braune Haare und einen Gipsverband an der rechten Hand.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

