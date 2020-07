Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Buch bei Nastätten **Zeugen gesucht**

Buch (ots)

Im Zeitraum vom 20.07.2020, 22:00 Uhr bis 21.07.2020, 17:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohngebäude in der Straße In der Schlei einzubrechen. Der Versuch misslang. Möglicherweise wurde der Täter bei der Tatbegehung gestört und hat die weitere Ausführung abgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise (06771/93270).

