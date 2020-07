Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Diebstahl eines neuwertigen Fahrrads

Diez (ots)

Im Zeitraum vom 21.07.2020 22:00 Uhr bis 22.07.2020 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrrad aus einem Carport in der Straße Alte Gärtnerei in Diez. Das Fahrrad war ein neuwertiges E-Bike der Marke Cube, Modell Kathmadu Hybrid Pro in der Farbe schwarz/grün und stand verschlossen in einem Carport.

Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.

