Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 15-Jähriger leistet massiven Widerstand gegen Polizisten

Gelsenkirchen (ots)

Zwei pöbelnden Jugendlichen ist am Donnerstagabend, 16. Januar 2020, gegen 19.30 Uhr, auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen-Altstadt von Polizisten ein Platzverweis erteilt worden. Diesem kam ein 15-Jähriger nicht nach und wurde im Innenstadtbereich erneut von den Polizisten angesprochen. Der Gelsenkirchener verhielt sich erneut verbal aggressiv und beleidigte die Beamten. Als er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er enormen Widerstand. Mit Tritten und Schlägen ging er gegen die Polizisten vor. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Auch während des Transportes zur Wache gab der Jugendliche keine Ruhe. Er bedrohte und beleidigte die Polizisten weiterhin. Bei der Durchsuchung des Randalierers stellte die Polizei einen Schlagring sicher. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von seiner Mutter abgeholt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell