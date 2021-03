Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auto und Führerschein beschlagnahmt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag fiel Polizeibeamten ein 27-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf, der mit aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen auf der Blitzkuhlenstraße in Richtung Röllinghausen unterwegs war. Der Recklinghäuser setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und einer rücksichtslosen Fahrweise fort. Der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens stand im Raum. Der Fahrer wurde an der Kreuzung Alte-Grenzstraße/ Blitzkuhlenstraße angehalten und kontrolliert werden. Der Daimler S500 und der Führerschein wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell