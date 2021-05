Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau im Stadtpark sexuell belästigt

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtpark ist am Montag eine Frau sexuell belästigt worden. Der Unbekannte trat gegen 21.30 Uhr an die 41-Jährige heran und begrapschte sie. Als die Frau aufschrie, ließ der Mann von seinem Opfer ab. Die 41-Jährige wandte sich am Dienstag an die Polizei. Die Beamten ermitteln und bitten um Hinweise zu dem Unbekannten. Der Täter ist etwa 20 bis 35 Jahre alt, schlank und circa 1,60 Meter groß. Er sprach kein Deutsch, sondern in einer der 41-Jährigen nicht verständlichen Sprache. Der Mann hat einen gebräunten Teint und dunkle, etwas längere Haare. Er war unter anderem mit einer dunkelgrauen Jacke bekleidet. Zeugen, die den Verdächtigen erkennen oder gesehen haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

