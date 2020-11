Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Mann masturbiert in der Öffentlichkeit - Festnahme

Rauenberg / Rhein-Neckar-KreisRauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine aufmerksame Zeugin wurde am Montagmittag auf einen Mann aufmerksam, der nahe einem Wasserspielplatz An der Brennerei verdächtig seine Hand in der Hose bewegte. Als die Frau nähertrat um sich zu vergewissern bestätigte sich ihr Verdacht, dass der auf einer Parkbank sitzende Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Wiesloch und des Polizeipostens Mühlhausen stellten den Mann wenig später nahe des Hundesportvereins und nahmen diesen fest. Gegen den 35-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

