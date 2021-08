Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Transporter mit ungekühlten Lebensmitteln unterwegs

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwoch (11.08.2021) auf der Bundesstraße 10/27 einen Kleintransporter kontrolliert, der ungekühlte Waren geladen hatte. Die Beamten hielten gegen 11.30 Uhr den in stadtauswärtiger Richtung fahrenden 29 Jahre alten Fahrer eines Mercedes-Transporters an und stellten bei ihrer Kontrolle gleich mehrere Mängel fest. Insbesondere transportierte der Fahrer Lebensmittel ohne jegliche Kühlung, sodass die Kühlkette offensichtlich seit mehreren Stunden unterbrochen war. Mehrere Kilogramm Fleisch, Wurst, Käse und Joghurt mussten daraufhin vernichtet werden. Unter anderem war der 29-Jährige auch ohne Kontrollblätter und mit mangelhaften Reifen unterwegs. Er wird nun mit mehreren Anzeigen rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell