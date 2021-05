Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Beim Ausparken nicht aufgepasst

Am Montag stießen in Bad Boll zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr parkte der 50-Jährige mit seinem Ford rückwärts aus einer Parklücke in der Straße Steigle aus. Von hinten kam ein 60-Jähriger mit seinem Renault. Den übersah der Fahrer des Ford. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Am Renault lösten die Airbags aus. Der Fahrer der Ford erlitt leichte Verletzungen. Er konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 6.000 Euro.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Je älter der Fahrer, umso mehr. Gerade der Tipp, sich einweisen zu lassen, ist eine gute Hilfe, um Unfälle zu vermeiden. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

