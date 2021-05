Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Räuber in Haft /

Ein 47-Jähriger soll für einen Überfall auf eine Bankfiliale am Samstag in Göppingen verantwortlich sein.

Kurz nach 9 Uhr soll der 47-Jährige die Filiale einer Bank in der Göppinger Innenstadt betreten haben. Aus seinem Rucksack habe er eine Axt genommen und die Angestellten bedroht. Er habe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Da er von den Angestellten kein Geld bekommen habe, habe er hinter dem Tresen selbst nach Bargeld gesucht. Auch dort sei er nicht fündig geworden. Ohne Beute sei er aus der Bank geflüchtet. Ein Zeuge hatte den Überfall bemerkt und verfolgte den 47-Jährigen. Unmittelbar danach eintreffende Polizeistreifen konnten den Mann in der Nähe des Tatortes festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 47-Jährige am Sonntag der zuständigen Richterin beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Die erließ einen Haftbefehl. Der 47-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

